شاهد مسلسل الواق واق الحلقة 31

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عدد من الشخصيات التي لا يمكن أن تجتمع في مكان واحد، والتي تمثل الفشل ذاته في المجتمع، ولكن القدر يجمعهم كلهم - اقرأ المزيد...