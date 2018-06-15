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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 31

تاريخ النشر: 15/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

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داود حسين

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جمال الردهان

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باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 6
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 1
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 20
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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 4
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 7
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