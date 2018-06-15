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شاهد مسلسل فوضى الحلقة 31
تاريخ النشر: 15/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث في واحد من أحياء الطبقة المتوسطة المستقرة في قلب المدينة والذي يجمع بين أشتاتًا من السكان المستقرين منذ زمن والنازحين إليه حديثًا، حول الشابين النازحين مؤخرًا - اقرأ المزيد...
سلوم حداد-
أيمن رضا-
عبد المنعم عمايري-
ديمة قندلفت
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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