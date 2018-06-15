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شاهد مسلسل ليالي أوجيني الحلقة 31
تاريخ النشر: 15/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول إحدى الإميرات في فترة الأربعينات من القرن الماضي، تلك الحقبة الزمنية المميزة من تاريخ مصر بتواجد العديد من الجنسيات، حيث تحاول إثبات براءتها من - اقرأ المزيد...
ظافر العابدين-
أمينة خليل-
إنجي المقدم-
مراد مكرم
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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