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شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 31
تاريخ النشر: 28/06/2018 - آخر تحديث: 08:03
ملخص القصة:
في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.- اقرأ المزيد...
حياة الفهد-
محمد جابر-
زهرة الخرجي-
باسم عبدالأمير
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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