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شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 31

تاريخ النشر: 05/07/2018 - آخر تحديث: 13:02

ملخص القصة:

في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.

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حياة الفهد

-

محمد جابر

-

زهرة الخرجي

-

باسم عبدالأمير

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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