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شاهد مسلسل كلبش 3 (2019) الحلقة 22
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 12:15
ملخص القصة:
يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) - اقرأ المزيد...
أمير كرارة-
ناصر سيف-
عصام السقا-
نور إيهاب-
أشرف مصيلحي-
سارة عادل
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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