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شاهد مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 23
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 12:12
ملخص القصة:
بعد أن يقوم (علاء) بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لم يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده - اقرأ المزيد...
علي ربيع-
صابرين-
كريم عفيفي-
سهر الصايغ
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- طاقم العمل : سهر الصايغصابرينصلاح عبداللهعلي ربيعكريم عفيفيمايان السيد
- تأليف : أمين جمالإبراهيم محسن
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- المشاهدات : 12426
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