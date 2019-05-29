X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 10:1 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 24

تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تشهد الحلقات الأولى مقتل أطفال مصطفى شعبان الثلاثة من زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل شعبان في صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة، - اقرأ المزيد...

مصطفى شعبان

-

محمود البزاوي

-

حسن حسني

-

رشا بن معاوية

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 23
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 22
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 21
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 20
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 19
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 18
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 17
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 16
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 15
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 14
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 13
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 12
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 11
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 10
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 9
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 7
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 8
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 6
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 5
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 3
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 4
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 2
شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 1
من عرب 48
27 قتيلا بينهم 11 طفلا بقصف للنظام على إدلب وحلب

27 قتيلا بينهم 11 طفلا بقصف للنظام على إدلب وحلب

ليبرمان والأحزاب الحريدية: تعنت الساعات الأخيرة

ليبرمان والأحزاب الحريدية: تعنت الساعات الأخيرة

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

الاحتلال يجدد تقليص مساحة الصيد ببحر غزة

الاحتلال يجدد تقليص مساحة الصيد ببحر غزة

إسرائيل وألمانيا.. تعاون عميق

إسرائيل وألمانيا.. تعاون عميق

بولتون يبحث بالإمارات التوتر مع إيران بالخليج

بولتون يبحث بالإمارات التوتر مع إيران بالخليج

دور الحزب الشيوعي الإسرائيلي في النكبة (4-4)

دور الحزب الشيوعي الإسرائيلي في النكبة (4-4)

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع

غوتيريش يُطالب العالم بتبني

غوتيريش يُطالب العالم بتبني "الاقتصاد الأخضر"

ريال مدريد يحسم صفقة هازارد

ريال مدريد يحسم صفقة هازارد

نيمار يتلقى ضربة جديدة قبل كوبا أميركا

نيمار يتلقى ضربة جديدة قبل كوبا أميركا

فصول من تهجير النقب:

فصول من تهجير النقب: "كنا نمشي على الأرض حفاةً لنودّعها"

حوار | الأسير المحرر غطاس: الأسرى يريدون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

حوار | الأسير المحرر غطاس: الأسرى يريدون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل للترويج لورشة المنامة

كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل للترويج لورشة المنامة

الليكود و

الليكود و"كولانو" يخوضان الانتخابات بقائمة مشتركة.. كاحلون خامسًا

روسيا:

روسيا: "ورشة المنامة" محاولة أميركية لفرض رؤيتها للتسوية

"أمنستي" لـTripAdvisor: توجيه السياحة للمستوطنات تدميرٌ لحقوق الفلسطينيين

هل ستُحلّ الكنيست وتُعلن انتخابات جديدة؟

هل ستُحلّ الكنيست وتُعلن انتخابات جديدة؟