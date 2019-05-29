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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 24
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" - اقرأ المزيد...
مي عز الدين-
بوسي-
أحمد حلاوة-
سليمان عيد
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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