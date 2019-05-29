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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 24

تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" - اقرأ المزيد...

مي عز الدين

-

بوسي

-

أحمد حلاوة

-

سليمان عيد

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 23
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 22
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 21
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 20
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 19
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 18
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 17
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 16
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 15
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 12
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 11
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 10
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 13
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 14
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 9
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 7
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 8
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 6
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 5
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 3
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 4
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 2
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 1
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