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شاهد مسلسل باب الحارة (ج 10) حارة الصالحية الحلقة 24
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تتناول الأحداث اعتداء الاحتلال الفرنسي على دمشق وقصفها بالمدافع، ما أدى إلى تدمير (حارة الضبع)، وانتقال الأهالي إلى حارة (الصالحية).- اقرأ المزيد...
نجاح سفكوني-
نظلي الرواس-
مرح جبر-
يامن حجلي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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