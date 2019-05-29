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شاهد مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 24
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
بعد أن يقوم (علاء) بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لم يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده - اقرأ المزيد...
علي ربيع-
صابرين-
كريم عفيفي-
سهر الصايغ
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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