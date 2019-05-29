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شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 24
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، - اقرأ المزيد...
ياسر جلال-
كارولين خليل-
حنان مطاوع-
فتحي عبدالوهاب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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