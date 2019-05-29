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شاهد مسلسل هوجان الحلقة 24
تاريخ النشر: 29/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات - اقرأ المزيد...
محمد إمام-
كريم محمود عبدالعزيز-
أسماء أبو اليزيد-
عبير صبري
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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