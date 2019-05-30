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شاهد مسلسل الحرملك الحلقة 25
تاريخ النشر: 30/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين- اقرأ المزيد...
جمال سليمان-
باسم ياخور-
سلافة معمار-
سامر المصري
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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