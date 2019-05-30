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شاهد مسلسل زلزال الحلقة 25
تاريخ النشر: 30/05/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
وتدور أحداث مسلسل " زلزال" في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت - اقرأ المزيد...
محمد رمضان-
حلا شيحة-
ماجد المصري-
مصطفى منصور-
محمد الحناوي-
حنان سليمان
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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