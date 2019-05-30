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شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 25

تاريخ النشر: 30/05/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

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كريم محمود عبدالعزيز

-

أيتن عامر

-

صلاح عبدالله

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نسرين أمين

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 24
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 23
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 22
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 21
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 20
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 19
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 18
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 17
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 16
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 15
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 14
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 13
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 12
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 11
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 10
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 9
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 8
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 7
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 6
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 5
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 4
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 3
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 2
شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 1
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