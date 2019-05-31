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شاهد مسلسل كلبش 3 (2019) الحلقة 26

تاريخ النشر: 31/05/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) - اقرأ المزيد...

أمير كرارة

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ناصر سيف

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عصام السقا

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نور إيهاب

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أشرف مصيلحي

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سارة عادل

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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