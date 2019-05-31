شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 26

دعاء اليوم

دعاء اليوم السادس و العشرين

أللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكوراً ، وَ ذَنبي فيهِ مَغفُوراً ، وَ عَمَلي فيهِ مَقبُولاً ، وَ عَيْببي فيهِ مَستوراً يا أسمَعَ السّامعينَ