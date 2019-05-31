X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 14:14 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 26

تاريخ النشر: 31/05/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

-

كارولين خليل

-

حنان مطاوع

-

فتحي عبدالوهاب

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 25
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 24
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 23
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 22
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 21
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 20
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 19
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 18
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 17
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 16
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 15
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 14
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 13
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 12
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 11
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 10
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 9
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 7
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 8
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 6
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 5
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 3
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 4
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 2
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 1
من عرب 48
نتنياهو يكشف عن قمة أمنية أميركية روسية في القدس

نتنياهو يكشف عن قمة أمنية أميركية روسية في القدس

استطلاعات الرأي: تعنت ليبرمان يكسبه مقاعد إضافية

استطلاعات الرأي: تعنت ليبرمان يكسبه مقاعد إضافية

السودان: المفاوضات لا تزال متوقفة وقتيل آخر بـرصاص العسكر

السودان: المفاوضات لا تزال متوقفة وقتيل آخر بـرصاص العسكر

"صفقة القرن": السنوار يدعو البحرينيين للاحتجاج على ورشة المنامة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة

مسؤول عراقي: عودة نازحي

مسؤول عراقي: عودة نازحي "صلاح الدين" مرهونة بالمصالحات العشائرية

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

عكا: مقتل حسني رباعي بجريمة إطلاق نار

الانتخابات المعادة والحديث عن إحياء المشتركة

الانتخابات المعادة والحديث عن إحياء المشتركة

#نبض_الشبكة: حلّ الكنيست بين

#نبض_الشبكة: حلّ الكنيست بين "مشتركة جديدة" و"صفقة القرن"

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

ريال مدريد: 8 لاعبين مقابل نيمار

رسميًا: إنتر ميلان بدون مدرّب وكونتي أهم المرشحين

رسميًا: إنتر ميلان بدون مدرّب وكونتي أهم المرشحين

بدء العد التنازلي مع فشل نتنياهو

بدء العد التنازلي مع فشل نتنياهو

بولتون: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تورط إيران باستهداف ناقلات نفط

بولتون: سنقدم لمجلس الأمن أدلة تورط إيران باستهداف ناقلات نفط

دعوات لإلغاء التناوب بين غانتس ولبيد لضم الحريديين لحكومة مقبلة

دعوات لإلغاء التناوب بين غانتس ولبيد لضم الحريديين لحكومة مقبلة

صراع شخصي بين نتنياهو وليبرمان أفشل تشكيل حكومة

صراع شخصي بين نتنياهو وليبرمان أفشل تشكيل حكومة

دعوات فلسطينية لـ

دعوات فلسطينية لـ"مليونية الأقصى" لإحياء ليلة القدر

برهان يشارك بقمتي مكة والسعودية تستقبل مندوب السراج

برهان يشارك بقمتي مكة والسعودية تستقبل مندوب السراج

نتنياهو يبحث مع كوشنر تأثير الانتخابات الإسرائيلية على

نتنياهو يبحث مع كوشنر تأثير الانتخابات الإسرائيلية على "صفقة القرن"