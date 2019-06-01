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شاهد مسلسل الحرملك الحلقة 27

تاريخ النشر: 01/06/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين

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جمال سليمان

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باسم ياخور

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سلافة معمار

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سامر المصري

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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