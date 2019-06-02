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شاهد مسلسل زلزال الحلقة 28

تاريخ النشر: 02/06/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

وتدور أحداث مسلسل " زلزال" في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت - اقرأ المزيد...

محمد رمضان

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حلا شيحة

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ماجد المصري

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مصطفى منصور

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محمد الحناوي

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حنان سليمان

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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