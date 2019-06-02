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شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 28
تاريخ النشر: 02/06/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.- اقرأ المزيد...
كريم محمود عبدالعزيز-
أيتن عامر-
صلاح عبدالله-
نسرين أمين
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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