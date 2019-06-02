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شاهد مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 28

تاريخ النشر: 02/06/2019 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

بعد أن يقوم (علاء) بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لم يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده - اقرأ المزيد...

علي ربيع

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صابرين

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كريم عفيفي

-

سهر الصايغ

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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شاهد مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 8
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شاهد مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 5
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