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شاهد مسلسل الاختيار الحلقة 2

تاريخ النشر: 25/04/2020 - آخر تحديث: 03:00

ملخص القصة:

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. - اقرأ المزيد...

أمير كرارة

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أحمد العوضي

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دينا فؤاد

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أحمد وفيق

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ضياء عبدالخالق

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معتز هشام

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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