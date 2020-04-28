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شاهد مسلسل الاختيار الحلقة 5
تاريخ النشر: 28/04/2020 - آخر تحديث: 03:00
ملخص القصة:
يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. - اقرأ المزيد...
أمير كرارة-
أحمد العوضي-
دينا فؤاد-
أحمد وفيق-
ضياء عبدالخالق-
معتز هشام
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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