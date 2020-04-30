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شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 7

تاريخ النشر: 30/04/2020 - آخر تحديث: 03:00

ملخص القصة:

يرصد المسلسل في إطار اجتماعي العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي تحدث داخل البيت الكويتي والخليجي بصفة عامة، وذلك من خلال قصة امرأة متسلطة، تفرض شخصيتها بجبروت - اقرأ المزيد...

إلهام الفضالة

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مرام البلوشي

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محمود بوشهري

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طيف

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ناصر عباس

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عبدالله الطليحي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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