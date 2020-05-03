تبقى 14:13 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 10
تاريخ النشر: 03/05/2020 - آخر تحديث: 03:00
ملخص القصة:
من خلال دراما تراثية كوميدية تدور أحداث المسلسل حول فترة الستينات وكيف حدثت النقلة الحضارية، وبداية التطور في العديد من المجالات. - اقرأ المزيد...
عبدالله زيد-
جمعة علي-
عذاري السويدي-
سلوى بخيت-
هدى الغانم-
نورة علي-
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2020 جودة عالية # مسلسل خاشع ناشع # خاشع ناشع الحلقة 10 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2020 # رمضان # مسلسلات 2020 #عبدالله زيد # جمعة علي # عذاري السويدي # سلوى بخيت #هدى الغانم #نورة علي #خاشع ناشع
من عرب 48