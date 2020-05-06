X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 13

تاريخ النشر: 06/05/2020 - آخر تحديث: 15:26

ملخص القصة:

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا. - اقرأ المزيد...

حمدي الميرغني

-

محمد أسامة (أوس أوس)

-

بيومي فؤاد

-

إنتصار

-

حجاج عبدالعظيم

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 12
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 11
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 10
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 9
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 8
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 7
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 6
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 5
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 4
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 3
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 2
شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 1
من عرب 48
كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

كورونا في المجتمع العربي: عودة الطلاب إلى المدارس بدءًا من الأحد

نتنياهو وغانتس يبحثان تمديد فترة الحكومة الجديدة لـ4 سنوات

نتنياهو وغانتس يبحثان تمديد فترة الحكومة الجديدة لـ4 سنوات

السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة 

السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة 

المرصد: لا صحة للتقارير حول انسحاب قوات إيرانية من سورية

المرصد: لا صحة للتقارير حول انسحاب قوات إيرانية من سورية

مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

مصرع الشاب سعيد زهر في انقلاب دباب قرب الناصرة

الأسبوع المقبل: بومبيو يصل إلى البلاد لبحث

الأسبوع المقبل: بومبيو يصل إلى البلاد لبحث "الضم" مع نتنياهو وغانتس

سلطات الاحتلال تُعيد اللواء النتشة للتحقيق رغم قرار الإفراج عنه

سلطات الاحتلال تُعيد اللواء النتشة للتحقيق رغم قرار الإفراج عنه

غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

الصين ترفض فتح تحقيق دولي حول كورونا حاليًّا..

الصين ترفض فتح تحقيق دولي حول كورونا حاليًّا.. "لا أدلّة لدى بومبيو"

زيدان يضحي بلاعبين مقابل نجم إشبيلية

زيدان يضحي بلاعبين مقابل نجم إشبيلية

مدافع تشيلسي يعترف بصعوبة مواجهة صلاح

مدافع تشيلسي يعترف بصعوبة مواجهة صلاح

تحليلات إسرائيلية: الإيرانيون باقون بسورية وحرب مع حزب الله بالحسبان

تحليلات إسرائيلية: الإيرانيون باقون بسورية وحرب مع حزب الله بالحسبان

مسلسلات سواد الوجه

مسلسلات سواد الوجه

"عين الصقر": مخزون معلومات الشرطة الإسرائيلية حول المواطنين

19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

19 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام

شاهد: وثائقي

شاهد: وثائقي "مملكة الحجاز".. قصة قيام المملكة السعودية

دعوات فلسطينيّة لمحاربة التطبيع وإنتاج سينمائي بديل

دعوات فلسطينيّة لمحاربة التطبيع وإنتاج سينمائي بديل

كورونا في المجتمع العربي: عدد المصابين العرب 1,025 وعدد المتعافين 442

كورونا في المجتمع العربي: عدد المصابين العرب 1,025 وعدد المتعافين 442