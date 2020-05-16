X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 14:59 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 23

تاريخ النشر: 16/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

يقدم المسلسل مجموعة مختلفة من قصص الريف الفلسطيني، متناولا العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربي والأردني على الأخص - اقرأ المزيد...

إياد نصار

-

عبير عيسى

-

غادة عباسي

-

عمر الضمور

-

ريناد ثلجي

-

هشام هنيدي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 22
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 21
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 20
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 19
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 18
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 17
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 16
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 15
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 14
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 13
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 12
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 11
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 10
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 9
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 8
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 7
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 6
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 5
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 4
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 2
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 1
من عرب 48
وثائق جديدة: بن غوريون قرر الحرب بإعلان قيام إسرائيل

وثائق جديدة: بن غوريون قرر الحرب بإعلان قيام إسرائيل

الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

نافذة خاصة من يافا | ماذا حل بالمدينة بعد النكبة؟

نافذة خاصة من يافا | ماذا حل بالمدينة بعد النكبة؟

لماذا نجح النضال بجنوب أفريقيا ولم ينجح في فلسطين... مقاربة من داخل السجن

لماذا نجح النضال بجنوب أفريقيا ولم ينجح في فلسطين... مقاربة من داخل السجن

النكبة بمسمارٍ على الحائط

النكبة بمسمارٍ على الحائط

الصحة العالمية تدرس احتمال وجود رابط بين كورونا ومتلازمة كاواساكي

الصحة العالمية تدرس احتمال وجود رابط بين كورونا ومتلازمة كاواساكي

قوات الاحتلال تداهم عدّة منازل في يعبد وتعتقل سيدة وابنتها

قوات الاحتلال تداهم عدّة منازل في يعبد وتعتقل سيدة وابنتها

أم بطين: ترهيب وتهديد بهدم المنازل بعد مقتل شاب برصاص الشرطة

أم بطين: ترهيب وتهديد بهدم المنازل بعد مقتل شاب برصاص الشرطة

واشنطن:

واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

بعد أزمة كورونا: مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية

بعد أزمة كورونا: مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية

أومتيتي لا يريد الرحيل عن برشلونة

أومتيتي لا يريد الرحيل عن برشلونة

تقرير مُصوّر عن الشهيد | بماذا أوصى مصطفى يونس والدهُ قبل الرّحيل؟

تقرير مُصوّر عن الشهيد | بماذا أوصى مصطفى يونس والدهُ قبل الرّحيل؟

بكين تطالب واشنطن بسد ديونها للأمم المتحدة

بكين تطالب واشنطن بسد ديونها للأمم المتحدة

لجنة أهالي

لجنة أهالي "شنلر" بالناصرة تعتزم التوجّه لـ"العُليا": البنى التحتية للحيّ لا تحتمل المزيد

قرارٌ بالإفراج عن غالبية مُعتقلي مظاهرة الغضب على إعدام الشاب يونس

قرارٌ بالإفراج عن غالبية مُعتقلي مظاهرة الغضب على إعدام الشاب يونس

عودة الحرب التكنولوجيّة: إجراءات أميركيّة لمنع هواوي من أشباه النواقل

عودة الحرب التكنولوجيّة: إجراءات أميركيّة لمنع هواوي من أشباه النواقل

"أفراد الأمن الذين قتلوا يونس لن يُحاكموا"

النكبة ليست وليدة حرب عام 1948

النكبة ليست وليدة حرب عام 1948