X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 32

تاريخ النشر: 25/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

-

أحمد صلاح حسني

-

مي عمر

-

نجلاء بدر

-

أحمد خليل

-

رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 31
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 30
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 29
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 28
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 27
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 26
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 25
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 24
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 23
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 22
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 21
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 20
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 19
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 18
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 17
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 16
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 14
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 13
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 11
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 10
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 9
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 8
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 7
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 6
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 5
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 4
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 3
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 2
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 1
من عرب 48
حوار | بحثًا عن

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

البيت الأبيض يسعى لأن تكون قمة السبع

البيت الأبيض يسعى لأن تكون قمة السبع "فعلية" لا افتراضية

قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

حيفا: إيقاف البحث عن شاب فقدت آثاره في البحر

حيفا: إيقاف البحث عن شاب فقدت آثاره في البحر

نتنياهو يمثل للمحاكمة:

نتنياهو يمثل للمحاكمة: "استهدافي شخصي وسياسي"

كنيسة القيامة تتراجع عن فتح أبوابها

كنيسة القيامة تتراجع عن فتح أبوابها

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا

نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا

الحكومة الإسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية "تخفّف" تعقبات الشاباك.. ولا تلغيها

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

العلاقات الأكاديمية الإسرائيلية - الصينية تحت مجهر أميركا

العلاقات الأكاديمية الإسرائيلية - الصينية تحت مجهر أميركا

الخيارات الفلسطينية في خضم تصفية القضية

الخيارات الفلسطينية في خضم تصفية القضية

حركة تجارية نشطة في المثلّث بعد ظروف صعبة إثر كورونا

حركة تجارية نشطة في المثلّث بعد ظروف صعبة إثر كورونا

مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى

القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى

"إجراءات حاسمة" لكوريا الشمالية لتعزيز قدرات "الردع النووي"

تقرير مُصوّر | سائقو

تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا