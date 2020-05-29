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شاهد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 36

تاريخ النشر: 29/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا. - اقرأ المزيد...

حمدي الميرغني

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محمد أسامة (أوس أوس)

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بيومي فؤاد

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إنتصار

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حجاج عبدالعظيم

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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