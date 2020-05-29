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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 36

تاريخ النشر: 29/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

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أحمد صلاح حسني

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مي عمر

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نجلاء بدر

-

أحمد خليل

-

رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 33
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 32
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 31
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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 26
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 25
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 24
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 23
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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 21
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 20
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 19
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 18
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 17
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 16
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 14
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 13
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 11
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 10
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 9
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 8
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 7
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 6
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