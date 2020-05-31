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شاهد مسلسل وكأن شيئا لم يكن الحلقة 38

تاريخ النشر: 31/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي بين حقبتين زمنيتين بالتوازي، فترة نهاية التسعينيات والوقت الراهن، حيث السيدة الثرية ليلى التي تمر بظروف صعبة، تجعلها تٌصاب بحالة نفسية صعبة، - اقرأ المزيد...

زهرة عرفات

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سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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