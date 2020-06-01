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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 39

تاريخ النشر: 01/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

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أحمد صلاح حسني

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مي عمر

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نجلاء بدر

-

أحمد خليل

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رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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