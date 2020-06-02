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شاهد مسلسل هيا وبناتها الحلقة 40

تاريخ النشر: 02/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية. - اقرأ المزيد...

باسمة حمادة

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أحلام حسن

-

مشاري البلام

-

هند البلوشي

-

صمود

-

ريم ارحمة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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