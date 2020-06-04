X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 42

تاريخ النشر: 04/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

-

أحمد صلاح حسني

-

مي عمر

-

نجلاء بدر

-

أحمد خليل

-

رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 41
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 40
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 39
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 38
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 37
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 36
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 35
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 34
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 33
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 32
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 31
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 30
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 29
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 28
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 27
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 26
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 25
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 24
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 23
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 22
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 21
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 20
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 19
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 18
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 17
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 16
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 14
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 13
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 11
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 10
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 9
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 8
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 7
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 6
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 5
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 4
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 3
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 2
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 1
من عرب 48
في فضائل الشغب.. الحالة الأميركية نموذجًا

في فضائل الشغب.. الحالة الأميركية نموذجًا

التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

السلطة تنفي استلام أموال المقاصة

السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط

أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط

اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

"إدانة الضباط المتورطين بقتل فلويد ستكون صعبة"

العرس في أميركا والعالم يرقص

العرس في أميركا والعالم يرقص

سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!

سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!

تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال

تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال

الأمن الإسرائيلي يناقش

الأمن الإسرائيلي يناقش "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين

مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب

مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب "صفقة القرن"

إسبر يرفض مقترح ترامب لاستخدام القوة: العنصرية

إسبر يرفض مقترح ترامب لاستخدام القوة: العنصرية "حقيقة في أميركا"

الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و47 إصابة جديدة و14 متعافيا من كورونا

الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و47 إصابة جديدة و14 متعافيا من كورونا

حصار قطر .. سياقات استمرار الأزمة وآفاق حلّها

حصار قطر .. سياقات استمرار الأزمة وآفاق حلّها

الاحتجاجات الأميركيّة لم تتوقف والشرطة تصعّد المواجهة

الاحتجاجات الأميركيّة لم تتوقف والشرطة تصعّد المواجهة

نحف: النضال الشعبي والقضائي يفشل أمر هدم منزل

نحف: النضال الشعبي والقضائي يفشل أمر هدم منزل