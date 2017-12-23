سواريز: لم نحسم لقب الليغا بعد لهذا السبب!

أكد الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الذي افتتح أهداف فريقه 3-0، خلال مواجهة "كلاسيكو الأرض"، ظهر اليوم، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، أن لقب الليغا لم يحسم بعد، على الرغم من اتساع الفارق مع أقرب منافسيه.

وأشار سواريز، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إلى أنه على الرغم من فارق الـ14 نقطة، مع الفريق الملكي، فهناك أيضا منافسون آخرون، مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وشدد سواريز على الأهمية الكبيرة للنقاط الثلاث، التي حصدها الفريق اليوم، من أجل مواصلة تعزيز الصدارة.

وأكد المهاجم الدولي أن الفريق الكاتالوني، استحق الفوز على ملعب البرنابيو، لأنهم لعبوا "بخطوط متقاربة، وبضغط جماعي جيد على الخصم"، ثم استطاعوا "ترجمة الفرص"، التي لاحت لهم.

وحول الهدف الذي سجله، ومهد به الطريق لهذا الانتصار الكبير، أقر سواريز بأنه "هام على المستوى الشخصي، وبالطبع سيساعد كثيرا"، ولكنه أيضا أبرز العمل الجماعي للفريق.

وعزز البارسا من صدارته، بعدما رفع رصيده لـ45 نقطة، وابتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن ملاحقه، أتلتيكو مدريد.