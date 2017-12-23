مورينيو يصر على إبرام صفقة هجومية كبيرة

كشفت تقارير صحفية، أن معظم لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعتقدون بأن مدربهم البرتغالي، جوزيه مورينيو، ينوي التعاقد مع اسم كبير في خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، فإن الجناح الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، لا زال ضمن الخيارات المطروحة للانضمام للشياطين الحمر.

كما أن جوزيه مورينيو يرفض الاستسلام في صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي استهدفه مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اللاعب فضل البقاء مع الروخي بلانكوس.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، الصيف الماضي، قادمًا من إيفرتون، لكن من الواضح أن مورينيو بحاجة لاسم كبير آخر في الهجوم، خاصة أن المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، ليس خيارا مناسبا على المدى الطويل، وسينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.