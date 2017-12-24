أليغري يكشف سبب اختياراته التكتيكية أمام روما

أفصح المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، عن سبب اختياراته التكتيكية، في المباراة التي فاز فيها على روما، بهدف المدافع مهدي بنعطية.

وقرر أليغري إراحة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والبدء بثلاثي هجومي مكون من، كوادرادو، ماندزوكيتش وهيغوين.

وقال أليغري "كانت مباراة جيدة، لكننا لم ننهيها مبكرًا، لذا عانينا في النهاية".

وأضاف "كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر، لكن الفوز بهدف نظيف يترك شعورًا جيدًا، في الواقع، لقد أهدينا آخر فرصة في المباراة لروما، وفرص أخرى سنحت لهم، كان يجب أن ننهي المباراة، وأن نكون أكثر راحة".

وعن إقصاء باولو ديبالا والدفع ببليز ماتويدي بدلًا عنه في طريقة 4-3-3 "ماتويدي مثل بيانيتش، لاعب وسط قادر على دفع الفريق للهجوم في المساحات، ديبالا ليس مشكلة ليوفنتوس، المشكلة في أننا لا نستخدمه الآن، في هذه اللحظة، لكن أمامنا موسم طويل، وستكون هناك مباريات نحتاج فيها لأهدافه".

وواصل "ديبالا يفهم اللحظة، ويحترم القرارات التي تتخذ، الفريق كله يريد أن نفوز، قدم أداءً كبيرًا في بطولة كأس إيطاليا أمام جنوى، على الرغم من ذلك، أخبرته عند وصوله إلى هنا أنه ليس برأس حربة".

واختتم المدير الفني ليوفنتوس "هناك لحظات تحتاج فيها لبعض اللاعبين، ولحظات تحتاج فيها للاعبين آخرين، احتجنا الصلابة أمام روما، ولكن باولو لو كان قد دخل للمباراة كبديل، كان سيؤدي جيدًا كذلك".