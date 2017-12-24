مدرب تشيلسي: كنا نستحق الفوز أمام إيفرتون

تحسر الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، على تعادل فريقه سلبيا، مع إيفرتون، أمس السبت، في المرحلة الـ19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي "لقد سددنا 26 كرة، من بينها 8 تسديدات على المرمى".

وأضاف "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة، وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، أرى أنها نتيجة ظالمة، إيفرتون يستحق الإشادة، لكننا نستحق الفوز".

ومن جانبه، قال سام ألاردايس، المدير الفني لإيفرتون "فيما يتعلق بالجهد والالتزام والتنظيم، فقد قدمنا مباراة رائعة، وقد حالفنا الحظ في الخروج بهذه النتيجة".

وأضاف "هذه النتيجة تحافظ على مسيرتنا الحالية، الخالية من الهزائم، علينا أن نفخر بالنقطة الثمينة، التي حصدناها من الكبار، مستوى اللعب كان محبطا بالأمس، لذا علينا أن نرضى بنقطة التعادل".