ويليامز تحدد موعد عودتها لملاعب التنس

كشفت تقارير صحفية اليوم، الأحد، مفاجأة عشية أعياد الميلاد حيث أفادت بأن سيرينا ويليامز ستعود للتنس خلال بطولة أبو ظبي المقبلة.

وأشارت إلى أن ويليامز (36 عاما) ستواجه لاعبة فائزة بإحدى بطولات الجائزة الكبرى "جراند سلام" في البطولة الخاصة التي تنطلق يوم الخميس.

ولم تلعب ويليامز أي مباراة منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي حيث كانت في الأسبوع الثامن من الحمل.

وأنجبت ويليامز ابنتها في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي وأعلنت أنها ستعود للملاعب في كانون الثاني/يناير المقبل.

مشاركة ويليامز في البطولة ستعطيها دفعة كبيرة، خاصة وأن البطولة لن يشارك بها رافايل نادال وستان فافرينكا وميلوس راونيتش بعدما فشل الثلاثي في التعافي من إصاباتهم في 2017.

واستبدل اللاعبون الثلاثة بلاعبين آخرين هم روبرتو باوتيستا أجوت وكيفن أندرسون وأندري روبليف.