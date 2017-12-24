3 أخطاء لزيدان تسببت بخسارة مباراة الكلاسيكو!

تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة ثقيلة بملعبه ووسط جماهيره، أمام غريمه برشلونة بثلاثية نظيفة، أمس السبت في كلاسيكو الجولة 17 من الليغا.

وفي هذا الصدد استعرضت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ما وصفته بـ"الخطايا الثلاث" التي ارتكبها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وتسببت في خسارة الميرنغي للمباراة بهذه النتيجة.

وقالت الصحيفة، إن أول خطأ لزيزو كان في تشكيلته الأساسية حيث قام بالدفع بكوفاسيتش كأساسي على أمل إيقاف ميسي مجددًا كما حدث في كأس السوبر الإسباني، لكن يبدو أن زيزو قد نسى أن الفوز 3-1 في ذهاب السوبر كان بفضل إيسكو الذي أجلسه على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.

وأما الخطأ الثاني الذي ارتكبه مدرب ريال مدريد، كان فشله في تحفيز لاعبيه بين الشوطين بعد أدائهم الجيد في الشوط الأول، حيث ظهر الاستسلام على لاعبي الميرنغي في الشوط الثاني، ولم يضغطوا على برشلونة بنفس القوة التي كانوا عليها في الشوط الأول.

افتقاد الحماس اللازم، أعطى الأفضلية والمساحات للبلوغرانا لفعل ما يريدون، هذا في الوقت الذي كان فيه الريال بحاجة للفوز من أجل استعادة أمل المنافسة على اللقب، لكن من الواضح أن زيدان فشل في توصيل هذه الرسالة للاعبيه بين الشوطين.

وأخيرًا أشارت الصحيفة إلى التبديلات الخاطئة لمدرب لوس بلانكوس بعد طرد داني كارفاخال، خاصة الدفع بناتشو بدلًا من كريم بنزيمة، وعدم إشراك إيسكو ليظل اللاعب على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء.