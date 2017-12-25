كوتينيو يخشى فشل انتقاله إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن فيليب كوتينيو، نجم ليفربول، يشعر بالقلق حيال فرصته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وحاول النادي الكاتالوني، ضم الدولي البرازيلي بقوة خلال الصيف الماضي، مقدمًا ثلاثة عروض لليفربول، إلا أن النادي الإنجليزي تمسك ببقاء اللاعب.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية "ليفربول لا يزال يطلب 140 مليون يورو، للتخلي عن خدمات كوتينيو".

وأضافت الصحيفة "في المقابل لا يريد برشلونة دفع أكثر من 100 مليون شاملة المكافآت للحصول على اللاعب".

وأتمت "لم يتوصل برشلونة وليفربول إلى حل حتى الآن، وبالتالي يشعر كوتينيو بالقلق حول إمكانية فشل انتقاله للبارسا، بعدما سعى جاهدًا لتحقيق ذلك الصيف الماضي".