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مارسيلو: لقب الليغا لم يحسم بعد

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 13:59

مارسيلو: لقب الليغا لم يحسم بعد
النجم البرازيلي مارسيلو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

رفع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، راية التحدي في وجه برشلونة، رغم خسارة الكلاسيكو بثلاثية نظيفة أول من أمس، السبت.

وحسم البارسا الكلاسيكو لصالحه، ليرفع الفارق مع ريال مدريد إلى 14 نقطة، مع امتلاك الملكي مباراة مؤجلة.

وقلل مارسيلو، من قيمة هذا الفارق مع البلوغرانا، مؤكدا أنه "بسيط جدا"، ويمكن تعويضه.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس "هذا الفارق لأن برشلونة فاز في المزيد من المباريات، هذا كل شيء".

وتابع النجم البرازيلي "لقب الليغا لم يحسم بعد، ولا أعتقد في المعجزات، ولكني أؤمن بالعمل الشاق".

وأكمل مارسيلو "لعبنا جيدا في الشوط الأول، لكننا بعد ذلك تلقينا هدفا ثم بطاقة حمراء بعد ذلك بوقت قصير".

وأردف "إذا كان من الصعب أن تلعب ضد برشلونة مع 11 لاعبا، فكيف تتخيل ذلك مع 10 لاعبين فقط".

وختم مارسيلو، حديثه بقوله "الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم، والفوز فيه أمر صعب للغاية".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#مارسيلو
#ريال مدريد
#برشلونة
#كلاسيكو
#الدوري الإسباني

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