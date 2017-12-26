إنييستا يعلق على طريقة لعب برشلونة

أبدى أندريس إنييستا، قائد نادي برشلونة الإسباني رأيه في طريقة لعب فريقه بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، موضحًا سبب عدم تحقيق الفريق الكاتالوني أهدافه خلال الموسم الماضي.

وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية "لا أعتقد أننا نلعب بطريقة دفاعية كما يقال، إنه وجه مختلف للبارسا، كما كان الحال في الموسم الماضي، وقبل الماضي".

وأضاف "نشعر بأننا في حالة جيدة مع طريقة لعبنا الحالية، مع وجود رغبة دائمة في التحسن، ولكن خط السير حاليًا إيجابي للغاية".

وتابع "دائمًا التوازن يكون جيدًا في الفريق، خلال الموسم الماضي لم نحقق أهدافنا لأننا لم نستطع أن نصل إلى هذا التوازن".

وأكمل "أحاول الاستمتاع باللحظات التي أعيشها حاليًا مع البارسا، أنا الآن في وضعية تفرض علي التفكير في مستقبلي مع نهاية كل موسم، ولابد أن أشكر النادي الذي منحني هذه الإمكانية في اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأكد قائد برشلونة أنه لا يستبعد إمكانية عودة ريال مدريد في الليغا الإسبانية، حتى مع فارق النقاط الكبير (14 نقطة) بينه وبين فريقه المتصدر.

وواصل "لا أعتقد أنه تم حسم الليغا، هناك الكثير من المباريات، أليس ممكنًا أن نتعثر ثلاث مرات متتالية فتتقارب النقاط بيننا؟"

واختتم "رأينا هذا يحدث ألف مرة.. التحدي أن نحافظ على هذا الفارق وألا نرتكب الأخطاء، نحن سعداء بوضعيتنا الحالية ولكننا متحمسون للحفاظ عليها".