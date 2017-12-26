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كونتي يرغب بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 19:01

كونتي يرغب بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، في الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ الألماني، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "لا كوارتا" التشيلية "كونتي يرغب في ضم فيدال فهما يعرفان بعضهما جيدًا خلال فترتهما معًا في يوفنتوس، حيث فازا بالسيريا آ ثلاث مرات".

وأضافت الصحيفة "كونتي اتصل بفيدال شخصيًا من أجل إقناعه بالانتقال إلى تشيلسي، حيث ستقدم إدارة البلوز، راتبًا سنويًا مغريا للنجم التشيلي يبلغ 15 مليون يورو".

وأتمت "بايرن سيوافق على رحيل صاحب الـ30 عامًا والذي يمتد عقده مع النادي البافاري حتى 2019، الصيف المقبل إذ حصل على مبلغ كبير نظير التخلي عن خدماته".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#فيدال
#بايرن ميونخ
#تشيلسي

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