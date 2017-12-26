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مدرب إنتر ميلان: أمامنا فترة مهمة للغاية

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 13:57

مدرب إنتر ميلان: أمامنا فترة مهمة للغاية
المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

شدد المدير الفني لإنتر ميلان لوتشيانو سباليتي، على أهمية تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، في الفترة القادمة للحفاظ على المكتسبات التي وصل لها الفريق في الموسم الحالي.

وقال سباليتي، في حواره مع شبكة بريميوم سبورت الإيطالية "أمامنا فترة مهمة للغاية".

وأضاف "الفرق التي تأتي خلفنا في جدول الترتيب مثل ميلان، لاتسيو، فيورنتينا وروما، تملك إمكانيات عالية، لذلك فإن علينا أن نفوز في كل المباريات".

ويحتل النيرازوري المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط خلف نابولي المتصدر، و4 وراء يوفنتوس، وذلك بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام أودينيزي وساسوولو.

وحافظ إنتر على رصيده خاليًا من الخسارة في أول 16 جولة، لكن الهزيمتين اللتين تلقاهما مؤخرًا ساهمتا بدخوله في مرحلة الشك.

ويواجه الفريق الأسود والأزرق غريمه وجاره التقليدي ميلان، غدا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#إنتر ميلان
#لوتشيانو سباليتي
#الدوري الإيطالي

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