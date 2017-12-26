مصلحة الضرائب تطالب بسجن كريستيانو رونالدو

اعتبرت مصلحة الضرائب الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد ارتكب تزييفا ضريبيا، في ظروف طبيعية، يجب أن يستتبع دخوله السجن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل موندو" اليوم الثلاثاء، فإن كاريداد غوميز موريلو، رئيس محامي الخزانة في مجال الجريمة الضريبية، قال أمام المحكمة في بوزويلو دي ألاركون إن تهمة الاحتيال المنسوبة إلى لاعب الفريق الملكي والتي تصل إلى التهرب من دفع ما يقرب من 15 مليون يورو، هي "جريمة كبيرة جدا"، مشيرا الى أن هناك متهمين بالتهرب من دفع مبالغ أقل حاليا يقبعون في السجن.

واضاف موريلو "في الحقيقة، لدينا أشخاص في السجن حاليا بسبب امتناعهم عن سداد 125 ألف يورو".

ويتهم رونالدو باستخدام ملاذات ضريبية لإخفاء أمواله بعيدا عن أعين الضرائب في الجزر العذراء البريطانية، حيث يتم هناك تسجيل شركات وهمية من قبل أسماء كبيرة في عالم الرياضة وأيضا من مجالات أخرى.