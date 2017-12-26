  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مصلحة الضرائب تطالب بسجن كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 19:06

مصلحة الضرائب تطالب بسجن كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

اعتبرت مصلحة الضرائب الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد ارتكب تزييفا ضريبيا، في ظروف طبيعية، يجب أن يستتبع دخوله السجن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل موندو" اليوم الثلاثاء، فإن كاريداد غوميز موريلو، رئيس محامي الخزانة في مجال الجريمة الضريبية، قال أمام المحكمة في بوزويلو دي ألاركون إن تهمة الاحتيال المنسوبة إلى لاعب الفريق الملكي والتي تصل إلى التهرب من دفع ما يقرب من 15 مليون يورو، هي "جريمة كبيرة جدا"، مشيرا الى أن هناك متهمين بالتهرب من دفع مبالغ أقل حاليا يقبعون في السجن.

واضاف موريلو "في الحقيقة، لدينا أشخاص في السجن حاليا بسبب امتناعهم عن سداد 125 ألف يورو".

ويتهم رونالدو باستخدام ملاذات ضريبية لإخفاء أمواله بعيدا عن أعين الضرائب في الجزر العذراء البريطانية، حيث يتم هناك تسجيل شركات وهمية من قبل أسماء كبيرة في عالم الرياضة وأيضا من مجالات أخرى.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد

تعليقات

مواد متعلقة

كونتي يرغب بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ
كونتي يرغب بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

2017-12-26

مدرب إنتر ميلان: أمامنا فترة مهمة للغاية
مدرب إنتر ميلان: أمامنا فترة مهمة للغاية

2017-12-26

صلاح ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم ريال مدريد
صلاح ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم ريال مدريد

2017-12-26

الأكثر قراءة

لقاء براك - آيزنكوت والتحذير من حالة تمرد في الجيش

لقاء براك - آيزنكوت والتحذير من حالة تمرد في الجيش

2017-12-26

"إسرائيل ليست دولة حقيقية" في مجلة فرنسية للأطفال

2017-12-26
السودان يمنح جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا

السودان يمنح جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا

2017-12-26
مسيرة مشاعل في عرابة نصرة للقدس

مسيرة مشاعل في عرابة نصرة للقدس

2017-12-26
حالة الطقس: ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الجمعة

حالة الطقس: ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الجمعة

2017-12-26