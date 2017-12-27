جماهير برشلونة تتلقى نبأ سارا

أعلن برشلونة الإسباني عودة نجمه، عثمان ديمبلي، الذي أصيب في مباراة الفريق أمام خيتافي، بالدوري، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أشهر.

وجاءت البشرى لجماهير البارسا بعودة النجم الفرنسي الشاب، عن طريق إعلان تسويقيّ لمباراة الفريق أمام ليفانتي في الليغا مع جملة "لا تفوتك عودة ديمبلي إلى كامب نو".

ويأتي هذا الإعلان عن عودة ديمبلي في مباراة الليغا، مع أنه يستطيع اللعب قبل ذلك، في لقاء سيلتا فيغو بكأس الملك.

وكان يمكن للاعب العودة في مباراة الكلاسيكو الماضية، حيث استطاع التدرب مع الفريق، إلا أن المدرب فالفيردي فضل عدم المغامرة به.