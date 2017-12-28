المدافع الأغلى بالتاريخ؟ فان دييك ينتقل إلى ليفربول

عزز ليفربول، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، دفاعه بضم الهولندي فيرجيل فان دييك من مواطنه ساوثمبتون، في صفقة قياسية بالنسبة لمدافع بلغت 75 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام المحلية.

وقال النادي، أمس الأربعاء، في بيان إنه "بإمكان ليفربول التأكيد أنه توصل إلى اتفاق مع ساوثمبتون بخصوص انتقال فيرجيل فان دييك"، مؤكدا أيضا "توصل الحمر إلى اتفاق مع اللاعب نفسه، وبذلك سينتقل المدافع البالغ 26 عاما إلى أنفيلد عندما يفتح باب الانتقالات الشتوية في الأول من كانون الثاني/ يناير".

وأشار ليفربول إلى أن "اللاعب الدولي الهولندي سيرتدي الرقم 4 عندما يصل إلى ليفربول".

وسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، إلى ضم فان دييك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتقدم اللاعب نفسه بطلب الرحيل عن ساوثمبتون، لكن الصفقة لم تتم.

وتخلى ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب بعد تلويح ساوثمبتون بتقديم شكوى لدى رابطة الدوري الممتاز بحقه بسبب تواصله غير القانوني مع المدافع الهولندي الذي التحق بفريقه الحالي من سلتيك الأسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني في أيلول/ سبتمبر 2015.

وفرض فان دييك نفسه كأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي. ووقع عقدا جديدا لستة أعوام في أيار/ مايو 2016.

وغاب فان دييك عن تشكيلة ساوثمبتون في المباراة التي خسرها، الثلاثاء، في الدوري الممتاز أمام مضيفه توتنهام 2-5، واعترف مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو بعد اللقاء أن ليس لديه أدنى فكرة عن بقاء الهولندي مع الفريق أو رحيله، مضيفا "ندرك أنه هناك الكثير من التخمينات المحيطة بفيرجيل. علينا الانتظار لمعرفة ما سيحصل. لا سيطرة لي على هذه المسألة...".

وفي حال كانت معلومات وسائل الإعلام البريطانية ولا سيما صحيفة "ذي تلغراف" دقيقة بخصوص قيمة الصفقة، فسيتفوق فان دييك على كايل ووكر الذي كلف الصيف المنصرم مانشستر سيتي 54 مليون جنيه إسترليني لضمه من توتنهام.